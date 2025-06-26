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Турнир WTA-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 26 июня

Турнир WTA-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 26 июня
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Сегодня, 26 июня, продолжится травяной турнир категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Истбурне. Четвертьфиналы. Расписание 25 июня (время московское):

  • 13:00. Варвара Грачёва (Франция, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2).
  • 15:15. Анна Блинкова (Россия) — Майя Джойнт (Австралия).
  • 16:30. Даяна Ястремская (Украина, SE) — Александра Эала (Филиппины. Q).
  • 18:00. Анастасия Павлюченкова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия. Q).
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