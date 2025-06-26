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Турнир ATP-250 на Мальорке, 2025 год: расписание игрового дня 26 июня

Сегодня, 26 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-250 на Мальорке (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня, в рамках которого пройдут матчи 1/4 финала соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 на Мальорке (Испания). Четвертьфиналы. Расписание 26 июня (время московское):

12:30. Габриэль Диалло (Канада, 6) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 4);

14:00. Хамад Меджедович (Сербия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2);

16:00. Лёнер Тьен (США) — Корентен Муте (Франция);

19:00. Алекс Михельсен (США, 3) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 7).

Турнир на Мальорке проходит с 22 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является чилийский теннисист Алехандро Табило, который в прошлогоднем финале обыграл австрийца Себастьяна Офнера.