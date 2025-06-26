Екатерина Александрова — Ига Швёнтек: онлайн-трансляция четвертьфинала в Бад-Хомбурге

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Сегодня, 26 июня, в рамках травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) состоится четвертьфинальный матч между россиянкой Екатериной Александровой (18-я ракетка мира) и польской теннисисткой Игой Швёнтек, занимающей восьмую строчку рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерина Александрова — Ига Швёнтек, которая начнётся не ранее 14:00 по московскому времени.

Александрова и Швёнтек провели между собой пять матчей на уровне WTA. Счёт личных встреч 3-2 в пользу представительницы Польши. На травяном покрытии спортсменки ранее не встречались.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.