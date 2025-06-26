Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир ATP-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 26 июня

Сегодня, 26 июня, состоятся очередные матчи травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня соревнований в Великобритании.

Теннис. Турнир ATP-250 в Истбурне, 26 июня (время московское):

1/8 финала:

14:30. Тейлор Фриц (США) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 6:3, 6:7 (5:7) — доигровка.

1/4 финала:

13:00. Билли Харрис (Великобритания, LL) — Уго Умбер (Франция).

14:30. Дженсон Бруксби (США, LL) — Даниэль Эванс (Великобритания).

16:30. Якуб Меншик (Чехия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.