Турнир ATP-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 26 июня

Сегодня, 26 июня, состоятся очередные матчи травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня соревнований в Великобритании.
Теннис. Турнир ATP-250 в Истбурне, 26 июня (время московское):
1/8 финала:
14:30. Тейлор Фриц (США) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 6:3, 6:7 (5:7) — доигровка.
1/4 финала:
13:00. Билли Харрис (Великобритания, LL) — Уго Умбер (Франция).
14:30. Дженсон Бруксби (США, LL) — Даниэль Эванс (Великобритания).
16:30. Якуб Меншик (Чехия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.