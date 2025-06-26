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«Умеет выигрывать, когда в него никто не верит». Селиваненко — о Джоковиче на Уимблдоне

«Умеет выигрывать, когда в него никто не верит». Селиваненко — о Джоковиче на Уимблдоне
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Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко высказался о мотивации 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» 38-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича выиграть свой 25-й титул ТБШ на травяном Уимблдоне-2025.

«Если бы у Новака не было мотивации, он бы уже давно закончил играть. Новак — человек, который играет не ради гонораров и не ради признания, а потому, что ему самому это нравится. Ну и, конечно, ставит перед собой цели. В теннисе большое количество достижений, которые можно считать — тот же 100-й турнир, который он выиграл. Может ли Новак выиграть 25-й турнир «Большого шлема»? При определённом раскладе — наверное, может. Хотя это и непросто. Но Новак тем и отличается, что он может выигрывать тогда, когда в него никто не верит. Как, например, в финале Олимпийских игр в прошлом году», — сказал Селиваненко в эфире спортивного радио «Движение».

Свою последнюю на текущий момент и 24-ю в карьере победу на турнирах «Большого шлема» Новак Джокович одержал в сентябре 2023 года на хардовом US Open — 2023. В июле 2024 года Джокович выиграл золото Олимпиады-2024 на грунтовых кортах Парижа.

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