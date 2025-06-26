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Энди Маррей назвал два условия, при которых посетит Уимблдон-2025

Энди Маррей назвал два условия, при которых посетит Уимблдон-2025
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей заявил, что посетит Уимблдон в 2025 году, если этого захотят его дети или если в финал турнира выйдет его соотечественник.

«Я не планирую ехать на Уимблдон. Я там не работаю. Я не хожу на теннис в качестве болельщика. Но если бы кто-то из моих детей захотел пойти и посмотреть, я бы, конечно, пошёл. Также я пошёл бы, если бы британский игрок вышел в финал.

Я ходил на финал Новака Джоковича против Карлоса Алькараса пару лет назад, просто потому что чувствовал, что это будет отличный матч. Но иначе бы меня там не было», — приводит слова Маррея Reuters.

Маррею 38 лет, он завершил карьеру. Британец выигрывал Уимблдон в 2013 и 2016 годах. В 2027 году на Уимблдоне будет установлен памятник в честь Энди.

Уимблдон пройдёт с 30 июня по 13 июля.

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