Мирра Андреева — Линда Носкова: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Бад-Хомбурге
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Сегодня, 26 июня, в рамках четвертьфинала турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) состоится матч между россиянкой Миррой Андреевой (седьмая ракетка мира) и чешской теннисисткой Линдой Носковой, занимающей 30-ю строчку рейтинга WTA.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Линда Носкова, которая начнётся не ранее 18:30 по московскому времени.
Бад-Хомбург. 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 18:30 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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30
Линда Носкова
Л. Носкова
Андреева и Носкова провели между собой четыре матча на уровне WTA. Счёт личных встреч 3-1 в пользу российской теннисистки. На травяном покрытии спортсменки ранее не встречались.
Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.
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