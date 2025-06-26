Мирра Андреева — Линда Носкова: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Бад-Хомбурге

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Сегодня, 26 июня, в рамках четвертьфинала турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) состоится матч между россиянкой Миррой Андреевой (седьмая ракетка мира) и чешской теннисисткой Линдой Носковой, занимающей 30-ю строчку рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Линда Носкова, которая начнётся не ранее 18:30 по московскому времени.

Андреева и Носкова провели между собой четыре матча на уровне WTA. Счёт личных встреч 3-1 в пользу российской теннисистки. На травяном покрытии спортсменки ранее не встречались.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.