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Чайка помешала Радукану сделать подачу в матче с Джойнт на турнире в Истбурне

Чайка помешала Радукану сделать подачу в матче с Джойнт на турнире в Истбурне
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В матче второго круга между чемпионкой US Open — 2021 Эммой Радукану из Великобритании и австралийкой Майей Джойнт (6:4, 1:6, 6:7 (4:7)) произошёл курьёзный случай. Во время подачи в исполнении Радукану прямо на уровне подброшенного мяча пролетела чайка, помешавшая Эмме нанести удар. Комичная ситуация вызвала громкий смех на трибунах в Истбурне.

Фото: Кадр из трансляции

Истбурн (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 15:50 МСК
Майя Джойнт
51
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 7
6 		1 6 4
         
Эмма Радукану
38
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. В её рамках Джойнт два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Радукану один эйс, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

За выход в полуфинал Майя Джойнт сразится с российской теннисисткой Анной Блинковой.

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