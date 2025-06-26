Чайка помешала Радукану сделать подачу в матче с Джойнт на турнире в Истбурне
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В матче второго круга между чемпионкой US Open — 2021 Эммой Радукану из Великобритании и австралийкой Майей Джойнт (6:4, 1:6, 6:7 (4:7)) произошёл курьёзный случай. Во время подачи в исполнении Радукану прямо на уровне подброшенного мяча пролетела чайка, помешавшая Эмме нанести удар. Комичная ситуация вызвала громкий смех на трибунах в Истбурне.
Фото: Кадр из трансляции
Истбурн (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 15:50 МСК
51
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
2 : 1
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|2
|3
|
|6
|7 7
|
|1
|6 4
38
Эмма Радукану
Э. Радукану
Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. В её рамках Джойнт два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Радукану один эйс, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.
За выход в полуфинал Майя Джойнт сразится с российской теннисисткой Анной Блинковой.
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