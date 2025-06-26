Чайка помешала Радукану сделать подачу в матче с Джойнт на турнире в Истбурне

В матче второго круга между чемпионкой US Open — 2021 Эммой Радукану из Великобритании и австралийкой Майей Джойнт (6:4, 1:6, 6:7 (4:7)) произошёл курьёзный случай. Во время подачи в исполнении Радукану прямо на уровне подброшенного мяча пролетела чайка, помешавшая Эмме нанести удар. Комичная ситуация вызвала громкий смех на трибунах в Истбурне.

Фото: Кадр из трансляции

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. В её рамках Джойнт два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Радукану один эйс, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

За выход в полуфинал Майя Джойнт сразится с российской теннисисткой Анной Блинковой.