Медведев потренируется с Синнером на Центральном корте Уимблдона, Соболенко — с Гауфф

Российский теннисист Даниил Медведев в четверг, 26 июня, проведёт тренировку с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером на Центральном корте Уимблдона, сообщает журналист Михал Самульский в социальной сети Х.

По данным Самульского, сегодня на Центральном корте пройдут две тренировки: с 13:30 по 14:15 по времени Лондона Карлос Алькарас сыграет против Новака Джоковича, за ними состоится занятие Медведева и Синнера (14:15 — 15:00 по местному времени).

В пятницу, 27 июня, на Центральном корте с 14:15 до 15:00 будут практиковаться первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и второй номер рейтинга американка Кори Гауфф.

Уимблдон пройдёт с 30 июня по 13 июля.