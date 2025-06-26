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Медведев потренируется с Синнером на Центральном корте Уимблдона, Соболенко — с Гауфф

Медведев потренируется с Синнером на Центральном корте Уимблдона, Соболенко — с Гауфф
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Российский теннисист Даниил Медведев в четверг, 26 июня, проведёт тренировку с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером на Центральном корте Уимблдона, сообщает журналист Михал Самульский в социальной сети Х.

По данным Самульского, сегодня на Центральном корте пройдут две тренировки: с 13:30 по 14:15 по времени Лондона Карлос Алькарас сыграет против Новака Джоковича, за ними состоится занятие Медведева и Синнера (14:15 — 15:00 по местному времени).

В пятницу, 27 июня, на Центральном корте с 14:15 до 15:00 будут практиковаться первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и второй номер рейтинга американка Кори Гауфф.

Уимблдон пройдёт с 30 июня по 13 июля.

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