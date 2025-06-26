Ига Швёнтек приняла участие в съёмках для бренда Lancôme

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек снялась в рекламе для французского бренда косметики Lancôme.

Фото: Lancôme

Отметим, что Швёнтек является амбассадором Lancôme. Также в 2023 году представительница Польши пополнила портфель рекламных контрактов, заключив договоры с Visa, линейкой обуви и одежды On, спортивными напитками OSHEE, информационно-консалтинговой фирмой Infosys. Польская спортсменка также является лицом немецкого автопроизводителя Porsche и послом датской компании LEGO Group.

В данный момент 24-летняя Швёнтек принимает участие в травяном турнире в немецком Бад-Хомбурге. Сегодня, 26 июня, она встретится в четвертьфинале с россиянкой Екатериной Александровой.