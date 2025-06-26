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На матче турнира в Истбурне обнаружили дырку в сетке после подачи Крейчиковой

На матче турнира в Истбурне обнаружили дырку в сетке после подачи Крейчиковой
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Во время матча второго круга турнира WTA-250 в Истбурне между чешкой Барборой Крейчиковой и британкой Джоди Бёррэдж нашли дырку в сетке, сообщает Reuters.

Встреча прошла вчера, 25 июня, и завершилась победой Крейчиковой в трёх сетах со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:3).

Истбурн (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 13:10 МСК
Джоди Бёррэдж
164
Великобритания
Джоди Бёррэдж
Д. Бёррэдж
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 3
6 		4 7 7
         
Барбора Крейчикова
17
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Во втором сете чешская теннисистка во время своей подачи попала в сетку, после чего мяч упал на сторону Бёррэдж. Британка подошла ближе к сетке, чтобы выяснить, как мяч перелетел через неё, и обнаружила в ней отверстие, через которое и прошёл мяч.

Очко в этот розыгрыше было присуждено Бёррэдж. Затем на корт прибыл персонал, который отремонтировал сетку, стянув дыру нитью и стяжками. После небольшой задержки игра продолжилась.

Сегодня, 26 июня, Крейчикова, которая является действующей чемпионкой Уимблдона, сыграет против Варвары Грачёвой в четвертьфинале турнира в Истбурне.

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