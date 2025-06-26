На матче турнира в Истбурне обнаружили дырку в сетке после подачи Крейчиковой

Во время матча второго круга турнира WTA-250 в Истбурне между чешкой Барборой Крейчиковой и британкой Джоди Бёррэдж нашли дырку в сетке, сообщает Reuters.

Встреча прошла вчера, 25 июня, и завершилась победой Крейчиковой в трёх сетах со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:3).

Во втором сете чешская теннисистка во время своей подачи попала в сетку, после чего мяч упал на сторону Бёррэдж. Британка подошла ближе к сетке, чтобы выяснить, как мяч перелетел через неё, и обнаружила в ней отверстие, через которое и прошёл мяч.

Очко в этот розыгрыше было присуждено Бёррэдж. Затем на корт прибыл персонал, который отремонтировал сетку, стянув дыру нитью и стяжками. После небольшой задержки игра продолжилась.

Сегодня, 26 июня, Крейчикова, которая является действующей чемпионкой Уимблдона, сыграет против Варвары Грачёвой в четвертьфинале турнира в Истбурне.