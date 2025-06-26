Циципас: некоторые люди ходят по красным дорожкам. Я предпочитаю зелёные

Греческий теннисист Стефанос Циципас у себя на странице в социальной сети Х выложил цитату, посвящённую его любви к травяному покрытию.

«Некоторые люди ходят по красным дорожкам. Я предпочитаю зелёные», — написал Циципас.

Ранее 26-летний Циципас впервые с августа 2018 года покинул топ-20 рейтинга ATP. Ранее стало известно о начале сотрудничества 20-й ракетки мира Циципаса с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем.

В 2022 году Циципас завоевал свой первый и пока единственный титул на травяном покрытии. Грек одержал победу на турнире в испанской Мальорке, обыграв в финале Роберто Баутиста-Агута.