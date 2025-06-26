Джон Макинрой назвал претендентов на включение с Синнером и Алькарасом в «Большую тройку»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой поделился мнением о том, сможет ли кто-то из молодых игроков присоединиться к лидерам мирового тенниса итальянцу Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу из Испании для образования «Большой тройки».

«Нас ждёт интересное время, чтобы посмотреть, есть ли ещё один или два игрока, которые могут достичь этого уровня, как это сделал Новак Джокович, когда он пытался достичь того же уровня, что и Роджер Федерер и Рафа Надаль. Появление третьей молодой звезды бросит вызов превосходству Карлоса Алькараса и Янника Синнера, поднимет и без того блестящее соперничество дуэта на новую высоту», — приводит слова Макинроя Sport.es.

По информации издания, Макинрой назвал 19-летнего чешского теннисиста Якуба Меншика, 18-летнего бразильца Жоао Фонсеку и 22-летнего представителя США Бена Шелтона кандидатами на включение в «Большую тройку».