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Бадоса переделала фамилию Алькараса, отметив сильную игру испанца на траве

Бадоса переделала фамилию Алькараса, отметив сильную игру испанца на траве
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Испанская теннисистка Паула Бадоса обыграла фамилию соотечественника Карлоса Алькараса, намекнув на его сильную игру на травяном покрытии.

«Сегодня пробую взять совет от Grassalcaraz», — написала Бадоса и опубликовала фото с испанским теннисистом с травяного корта.

Фото: Социальные сети Паулы Бадосы

22-летний Алькарас за карьеру выиграл 21 титул, четыре из них на траве. Среди побед испанца на травяном покрытии: Лондон (2023, 2025), Уимблдон (2023, 2024).

Уимблдон, действующим чемпионом которого является Карлос Алькарас, пройдёт с 30 июня по 13 июля. Карлос посеян под вторым номером. В женской сетке Бадоса имеет девятый номер посева.

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