Бадоса переделала фамилию Алькараса, отметив сильную игру испанца на траве

Испанская теннисистка Паула Бадоса обыграла фамилию соотечественника Карлоса Алькараса, намекнув на его сильную игру на травяном покрытии.

«Сегодня пробую взять совет от Grassalcaraz», — написала Бадоса и опубликовала фото с испанским теннисистом с травяного корта.

Фото: Социальные сети Паулы Бадосы

22-летний Алькарас за карьеру выиграл 21 титул, четыре из них на траве. Среди побед испанца на травяном покрытии: Лондон (2023, 2025), Уимблдон (2023, 2024).

Уимблдон, действующим чемпионом которого является Карлос Алькарас, пройдёт с 30 июня по 13 июля. Карлос посеян под вторым номером. В женской сетке Бадоса имеет девятый номер посева.