Действующая чемпионка Уимблдона снялась с 1/4 финала турнира в Истбурне из-за боли в ноге
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Действующая чемпионка Уимблдона чешка Барбора Крейчикова снялась с матча 1/4 финала турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания) из-за травмы, сообщает журналист Сэм Мортон.
Крейчикова должна была сыграть с представительницей Франции Варварой Грачёвой. В полуфинале турнира Грачёва сыграет с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) — Александра Эала (Филиппины).
Истбурн (ж). 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 13:00 МСК
111
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
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Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
«Очень жаль, что мне сегодня пришлось сняться с четвертьфинала в Истбурне из-за боли в правом бедре. Я действительно наслаждалась временем, проведённым здесь, и мне очень понравилось снова выйти на траву», — приводит Мортон слова Крейчиковой.
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