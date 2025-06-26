Действующая чемпионка Уимблдона снялась с 1/4 финала турнира в Истбурне из-за боли в ноге

Действующая чемпионка Уимблдона чешка Барбора Крейчикова снялась с матча 1/4 финала турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания) из-за травмы, сообщает журналист Сэм Мортон.

Крейчикова должна была сыграть с представительницей Франции Варварой Грачёвой. В полуфинале турнира Грачёва сыграет с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) — Александра Эала (Филиппины).

«Очень жаль, что мне сегодня пришлось сняться с четвертьфинала в Истбурне из-за боли в правом бедре. Я действительно наслаждалась временем, проведённым здесь, и мне очень понравилось снова выйти на траву», — приводит Мортон слова Крейчиковой.