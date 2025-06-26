Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Действующая чемпионка Уимблдона снялась с 1/4 финала турнира в Истбурне из-за боли в ноге

Действующая чемпионка Уимблдона снялась с 1/4 финала турнира в Истбурне из-за боли в ноге
Комментарии

Действующая чемпионка Уимблдона чешка Барбора Крейчикова снялась с матча 1/4 финала турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания) из-за травмы, сообщает журналист Сэм Мортон.

Крейчикова должна была сыграть с представительницей Франции Варварой Грачёвой. В полуфинале турнира Грачёва сыграет с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) — Александра Эала (Филиппины).

Истбурн (ж). 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 13:00 МСК
Варвара Грачёва
111
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Барбора Крейчикова
17
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

«Очень жаль, что мне сегодня пришлось сняться с четвертьфинала в Истбурне из-за боли в правом бедре. Я действительно наслаждалась временем, проведённым здесь, и мне очень понравилось снова выйти на траву», — приводит Мортон слова Крейчиковой.

Календарь турнира в Истбурне
Сетка турнира в Истбурне
Материалы по теме
«Пришло время технологий». Уимблдон впервые за 148 лет отказался от линейных судей
«Пришло время технологий». Уимблдон впервые за 148 лет отказался от линейных судей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android