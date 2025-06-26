Навратилова поддержала Кремлёва, который призвал Иман Хелиф вернуть золото Олимпиады

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова отреагировала на требование от главы Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умара Кремлёва в отношении Иман Хелиф вернуть золото Олимпийских игр в Париже, завоёванное в женском боксёрском турнире.

«Жду с нетерпением извинений! От всех тех, кто называл нас и, прежде всего, противников Иман ужасными именами и так далее», — написала Навратилова у себя на странице в социальной сети Х.

Ранее Кремлёв призвал победительницу боксёрского турнира XXXIII Олимпийских игр в Париже (Франция) алжирку Иман Хелиф вернуть золотую медаль, так как проведённые гендерные тесты указывают на то, что биологически она не является женщиной.