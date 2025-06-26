Паолини вышла в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге, где может сыграть с Александровой

Итальянская теннисистка четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини в двух сетах обыграла Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии (21-я в мировом рейтинге) в четвертьфинале травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) — 7:5, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. Паолини ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк пойнта из семи заработанных. Её соперница выполнила четыре эйса, совершила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух.

Соперницей Паолини в матче за выход в финал соревнований в Германии станет победительница четвертьфинальной встречи между 18-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой и Игой Швёнтек из Польши. занимающей восьмую строчку рейтинга WTA.