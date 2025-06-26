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Лёнер Тьен стал самым молодым американским теннисистом, победившим игрока топ-10 на траве

Лёнер Тьен стал самым молодым американским теннисистом, победившим игрока топ-10 на траве
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19-летний Лёнер Тьен стал самым молодым американским теннисистом, которому удалось обыграть игрока из топ-10 рейтинга ATP на травяном покрытии. В среду, 25 июня, он в двух сетах обыграл 10-ю ракетку мира своего соотечественника Бена Шелтона (6:4, 7:6 (7:2)) во втором круге травяного турнира АТР-250 на Мальорке (Испания).

Мальорка. 2-й круг
25 июня 2025, среда. 16:45 МСК
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		7 7
         
Лёнер Тьен
67
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Для Тьена эта победа стала третьей над игроком из первой десятки рейтинга в этом сезоне. В начала сезона он в пяти сетах победил россиянина Даниила Медведева во втором круге Australian Open — 2025, а в конце февраля был сильнее представителя Германии Александра Зверева.

В четвертьфинале турнира на Мальорке Лёнер Тьен сыграет с французским теннисистом Корентеном Муте, занимающим 83-ю строчку рейтинга ATP.

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