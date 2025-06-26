Тейлор Фриц победил Жоао Фонсеку и вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). В матче 1/8 финала он в трёх сетах обыграл 57-ю ракетку мира 18-летнего бразильца Жоао Фонсеку — 6:3, 6:7 (5:7), 7:5.

Теннисисты доигрывали матч, прерванный при счёте 3:6, 7:6 (7:5) в среду, 25 июня, из-за наступления темноты.

В матче за выход в полуфинал турнира в Истбурне Фриц встретится с соотечественником Маркосом Гироном, занимающим 46-ю строчку рейтинга ATP.