Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мартина Навратилова назвала свою тройку фаворитов на женском Уимблдоне-2025

Мартина Навратилова назвала свою тройку фаворитов на женском Уимблдоне-2025
Аудио-версия:
Комментарии

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова выделила тройку теннисисток, которые будут претендовать на победу на Уимблдоне-2025.

«Глядя на результаты Арины Соболенко, трудно поверить, что она не фаворит в этом году. Она полноценный игрок и хорошо играет на траве. Трудно найти у неё слабое место или уязвимость. Мне интересно, поможет ли ей проигрыш в финале минувшего Открытого чемпионата Франции найти мотивацию. Я думаю, она находится в хорошем положении.

Кори Гауфф я бы поставила вторым фаворитом. Великие спортсменки всегда блистают на траве. Она лучший атлет в женском теннисе. Это должно окупиться, она поймала кураж после победы на Открытом чемпионате Франции. Все дело в управлении своей игрой, управлении своим телом, своими эмоциями. Она нашла золотую середину, равновесие между сосредоточенностью и воодушевлением.

Мэдисон Киз? После победы в Австралии у неё с плеч свалился огромный груз. Навыки — это то, что помогает побеждать на траве, и они у неё есть. Я думаю, что она третий фаворит на победу в турнире после Соболенко и не намного позади Гауфф», — приводит слова Навратиловой сайт WTA.

Уимблдон пройдёт с 30 июня по 13 июля. Действующая чемпионка турнира у женщин — чешка Барбора Крейчикова.

Материалы по теме
«Пришло время технологий». Уимблдон впервые за 148 лет отказался от линейных судей
«Пришло время технологий». Уимблдон впервые за 148 лет отказался от линейных судей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android