«Надеюсь, она не окажется в сетке Соболенко». Навратилова — о шансах Швёнтек на Уимблдоне

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова оценила шансы польки Иги Швёнтек на предстоящем Уимблдоне.

Уимблдон пройдёт с 30 июня по 13 июля. Действующая чемпионка турнира у женщин — чешка Барбора Крейчикова.

«Тот факт, что она очень хорошо бьёт по мячу, даёт ей шанс. Бэкхенд — твёрдый, как скала. Форхенд достаточно хорош, хотя на траве он не так эффективен, как на грунте. Мы не видели жеребьёвку, но, надеюсь, она не окажется в четверти сетки Соболенко», — приводит слова Навратиловой сайт WTA.

Лучший результат Швёнтек на Уимблдоне — выход в четвертьфинал (2023).