Навратилова рассказала, кого из бывших титулованных теннисисток напоминает ей Рыбакина

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова сравнила казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с американкой Линдсей Дэвенпорт.

Дэвенпорт 49 лет, она член Международного зала теннисной славы, победительница шести турниров «Большого шлема» (три — в одиночном разряде и три — в парном разряде), олимпийская чемпионка 1996 года в одиночном разряде, экс первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах.

«Никаких слабых сторон, хорошая спортсменка. Не боится идти вперёд и отбивать мяч с лёту. У неё достаточно «мягкие» руки, чтобы бить укороченные удары, и она играет в очень умный, высокопроцентный теннис. Она напоминает мне Линдсей Дэвенпорт тем, как легко она бьёт по мячу. Она не сильно замахивается, но мяч летит тяжело», — приводит слова Навратиловой сайт WTA.

Уимблдон пройдёт с 30 июня по 13 июля. Действующая чемпионка турнира у женщин — чешка Барбора Крейчикова. Рыбакина выигрывала Уимблдон в 2022 году.