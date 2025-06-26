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Александрова — Швёнтек: россиянка уступила в первом сете четвертьфинала в Бад-Хомбурге

Александрова — Швёнтек: россиянка уступила в первом сете четвертьфинала в Бад-Хомбурге
Аудио-версия:
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В эти минуты на травяном турнире категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) проходит четвертьфинальный матч между россиянкой Екатериной Александровой (18-я ракетка мира) и польской теннисисткой Игой Швёнтек, занимающей восьмую строчку рейтинга WTA. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерина Александрова — Ига Швёнтек.

Бад-Хомбург. 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 14:30 МСК
Екатерина Александрова
18
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Остановлен
0 : 1
1 2 3
         
4 		4
6 		3
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Первый сет остался за теннисисткой из Польши — 6:4.

Александрова и Швёнтек провели между собой пять матчей на уровне WTA. Счёт личных встреч 3-2 в пользу представительницы Польши. На травяном покрытии спортсменки ранее не встречались.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.

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