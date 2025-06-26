Руседски назвал четвёртого фаворита Уимблдона-2025 после Синнера, Алькараса и Джоковича

Бывшая четвёртая ракетка мира финалист US Open — 1997 Грег Руседски рассказал, кого считает фаворитом Уимблдона-2025, помимо Янника Синнера, Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.

«Я бы сказал, что Джек Дрейпер является четвёртым фаворитом на титул чемпиона Уимблдона после Янника Синнера, Карлоса Алькараса и Новака Джоковича», — приводит слова Руседски We Love Tennis со ссылкой на эфир BBC.

23-летний Дрейпер — первая ракетка Великобритании и четвёртый в мире. Британский теннисист — полуфиналист Открытого чемпионата США-2024; победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде; финалист юниорского Уимблдона в 2018 году. В этом году Дрейпер будет иметь четвёртый посев на Уимблдоне, а в предыдущем Уимблдонском турнире принимал участие в ранге 40-й ракетки мира.