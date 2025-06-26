Любичич назвал четверых «тёмных лошадок» Уимблдона-2025 у мужчин

Иван Любичич, бывший тренер Роджера Федерера, назвал четверых скрытых претендентов на победу на Уимблдоне-2025 у мужчин.

«У Алькараса есть всё, что нужно, чтобы хорошо играть на траве. Он хорошо реагирует, хорошо двигается и очень мощный. Но это неудивительно, потому что он быстро нашёл своё чувство. Это особое покрытие: вы либо быстро находите свою игру, либо испытываете трудности. Мне потребовалась вся моя карьера. Федерер, как и Карлос, быстро нашёл своё чувство.

Вы не забыли о Джоковиче, не так ли? Тот, кто выигрывал Уимблдон семь раз, никогда не может считаться аутсайдером. Кроме того, «Ролан Гаррос» вернул его в форму: он в порядке и очень мотивирован.

В отличие от прошлого года, Лоренцо Музетти приезжает сюда без победы на травяном корте, и это может создать ему проблемы, но я думаю, что мы должны внимательно следить за ним. Джек Дрейпер играет дома и очень хорошо играет на траве. И, наконец, посмотрим, что сделает Маттео Берреттини: если с ним всё в порядке, если он хорошо начнёт турнир. Будем надеяться, что Уимблдон вернёт ему приятные воспоминания», — приводит слова Любичича Punto de Break.

Уимблдон пройдёт с 30 июня по 13 июля.