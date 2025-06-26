Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Истбурне, проиграв австралийке Джойнт

69-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в полуфинал травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В матче 1/4 финала она потерпела поражение от австралийки Майи Джойнт (51-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Блинкова не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Джойнт два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале соревнований Джойнт сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия, Q).