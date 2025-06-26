«Ничего неожиданного». Симон — о первом тренерском опыте, полученном в команде Медведева

Экс шестая ракетка мира француз Жиль Симон рассказал о впечатлениях от первого тренерского опыта, который он получил в команде российского теннисиста Даниила Медведева.

«По-настоящему неожиданного ничего не было. Самое простое — это получать знания, наблюдая и обучаясь у других. Самое сложное — это общение. Если вы скажете одно и то же четырём разным игрокам, они интерпретируют это по-разному. Вот тут-то и вступает в игру психология. Как игрок вы сосредотачиваетесь на себе. Как тренер ты больше не думаешь о себе — ты думаешь о том, как донести мысль до игрока», — приводит слова Симона Clay Tennis.

Симон присоединился к команде Медведева в феврале 2024 года и исполнял роль консультанта. После Australian Open — 2025 французский специалист покинул команду россиянина. За время сотрудничества Медведев не выиграл ни одного титула.