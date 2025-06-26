Тейлор Фриц оценил победу над Жоао Фонсекой на турнире ATP-250 в Истбурне

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц оценил выход в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). В матче 1/8 финала он в трёх сетах обыграл 57-ю ракетку мира 18-летнего бразильца Жоао Фонсеку — 6:3, 6:7 (5:7), 7:5.
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«Я очень счастлив. Вчера я был очень доволен уровнем тенниса. Жаль, что мы не смогли закончить. Трудно по-настоящему оценить мой уровень игры сегодня, так как вокруг было много суеты», — приводит слова Фрица пресс-служба ATP.
Отметим, что игра между Фрицем и Фонсекой была остановлена из-за наступления темноты, после того как бразилец сравнял счёт в матче 3:6, 7:6 (7:5). Доигровка встречи состоялась сегодня, 26 июня.
В матче за выход в полуфинал турнира в Истбурне Фриц встретится с соотечественником Маркосом Гироном, занимающим 46-ю строчку рейтинга ATP.
- 26 июня 2025
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