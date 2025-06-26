Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц оценил победу над Жоао Фонсекой на турнире ATP-250 в Истбурне

Тейлор Фриц оценил победу над Жоао Фонсекой на турнире ATP-250 в Истбурне
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц оценил выход в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). В матче 1/8 финала он в трёх сетах обыграл 57-ю ракетку мира 18-летнего бразильца Жоао Фонсеку — 6:3, 6:7 (5:7), 7:5.

Истбурн (м). 2-й круг
26 июня 2025, четверг. 14:15 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 7
3 		7 7 5
         
Жоао Фонсека
57
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Я очень счастлив. Вчера я был очень доволен уровнем тенниса. Жаль, что мы не смогли закончить. Трудно по-настоящему оценить мой уровень игры сегодня, так как вокруг было много суеты», — приводит слова Фрица пресс-служба ATP.

Отметим, что игра между Фрицем и Фонсекой была остановлена из-за наступления темноты, после того как бразилец сравнял счёт в матче 3:6, 7:6 (7:5). Доигровка встречи состоялась сегодня, 26 июня.

В матче за выход в полуфинал турнира в Истбурне Фриц встретится с соотечественником Маркосом Гироном, занимающим 46-ю строчку рейтинга ATP.

Материалы по теме
Тейлор Фриц победил Жоао Фонсеку и вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android