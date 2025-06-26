«Выход на корт делает меня счастливым». Умбер — о своём состоянии после травмы

20-я ракетка мира француз Уго Умбер рассказал, как для него складывается травяной турнир категории ATP-250 в Истбурне. Ранее теннисист столкнулся с повреждением спины.

«Стараюсь концентрироваться каждый раз, чтобы вернуться после не самого лёгкого периода. Для того чтобы выигрывать матчи, нужно оставаться стабильным, не создавая ничего экстраординарного. Это тоже придаёт уверенности. Доволен своим уровнем. Выход на корт делает меня по-настоящему счастливым. Когда я приехал в Истбурн, у меня была небольшой дискомфорт, но здесь я играл без обезболивающих, так что чувствую себя хорошо», — сказал Умбер в интервью L’Équipe.

Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.