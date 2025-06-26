«Будем тренироваться с Медведевым». Ваньоцци высказался о готовности Синнера к Уимблдону

Симоне Ваньоцци, главный тренер трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, оценил его готовность к Уимблдону-2025, который стартует 30 июня.

«Янник в порядке, мы находимся в Лондоне в течение последних нескольких дней, он усиленно тренируется, и мы рассчитываем, что он будет в полной готовности к первому кругу Уимблдона. Мы живём недалеко от турнира, пешком 10 минут. Чередуем сессии в фитнес-зале с тренировками на корте.

Сегодня, к счастью, будем тренироваться на Центральном корте с Медведевым. Думаю, это привилегия, которую они [организаторы] предоставляют только Алькарасу и Джоковичу», — приводит слова Ваньоцци La Gazzetta dello Sport.