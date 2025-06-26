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Кафельников оценил то, что россиянина Егора Дёмина выбрали под 8-м номером на драфте НБА

Кафельников оценил то, что россиянина Егора Дёмина выбрали под 8-м номером на драфте НБА
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на новость о том, что российского баскетболиста Егора Дёмина выбрали на драфте НБА под восьмым номером. Этот сделал клуб «Бруклин Нетс».

«Теперь у меня ещё больше будет интереса следить за НБА. Надеюсь, и у остальных соотечественников тоже», — написал Кафельников в социальной сети.

Дёмин стал самым высоким пиком на драфте НБА за всю историю России. Ранее лучшим россиянином в истории на драфте НБА был Ярослав Королёв, который был выбран под 12-м пиком в 2005 году «Лос-Анджелес Клипперс».
19-летний Дёмин выступал в студенческой лиге NCAA за университет Бригама Янга (BYU).

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