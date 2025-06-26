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Екатерина Александрова – Ига Швёнтек, результат матча 26 июня 2025, счет 0:2, четвертьфинал WTA 500 Бад Хомбург

Екатерина Александрова проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге
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18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

Бад-Хомбург. 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 14:30 МСК
Екатерина Александрова
18
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		7 7
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В матче 1/4 финала Александрова (8) со счётом 4:6, 6:7 (5:7) проиграла пятикратной чемпионке турниров «Большого шлема», восьмой ракетке мира польке Иге Швёнтек (4).

Встреча Александровой со Швёнтек продлилась 1 час и 59 минут. В её рамках Екатерина три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Иги пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Отметим, что матч теннисисток прерывался из-за дождя во втором сете при счёте 5:5 15:0 в пользу Александровой.

За выход в финал турнира в Бад-Хомбурге Швёнтек сразится с четвёртой ракеткой мира из Италии Жасмин Паолини (2).

Сетка турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге (2025)
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