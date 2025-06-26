Квалифаер Эала разгромила Ястремскую и вышла в полуфинал турнира в Истбурне
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74-я ракетка мира, 20-летняя представительница Филиппин Александра Эала вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания).
Истбурн (ж). 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 16:55 МСК
42
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
74
Александра Эала
А. Эала
В матче 1/4 финала Эала (Q) со счётом 6:1, 6:2 разгромила 42-ю ракетку мира с Украины Даяну Ястремскую.
Встреча теннисисток продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках Эала ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ястремской ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
За выход в финал турнира в Истбурне Эала сразится с представительницей Франции Варварой Грачёвой (111-я ракетка мира, Q).
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