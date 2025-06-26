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Александра Эала – Даяна Ястремская, результат матча 26 июня 2025, счет 2:0, четвертьфинал WTA 250 Истбурн

Квалифаер Эала разгромила Ястремскую и вышла в полуфинал турнира в Истбурне
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74-я ракетка мира, 20-летняя представительница Филиппин Александра Эала вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания).

Истбурн (ж). 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 16:55 МСК
Даяна Ястремская
42
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Александра Эала
74
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

В матче 1/4 финала Эала (Q) со счётом 6:1, 6:2 разгромила 42-ю ракетку мира с Украины Даяну Ястремскую.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках Эала ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ястремской ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в финал турнира в Истбурне Эала сразится с представительницей Франции Варварой Грачёвой (111-я ракетка мира, Q).

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