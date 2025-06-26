Квалифаер Эала разгромила Ястремскую и вышла в полуфинал турнира в Истбурне

74-я ракетка мира, 20-летняя представительница Филиппин Александра Эала вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания).

В матче 1/4 финала Эала (Q) со счётом 6:1, 6:2 разгромила 42-ю ракетку мира с Украины Даяну Ястремскую.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках Эала ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ястремской ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в финал турнира в Истбурне Эала сразится с представительницей Франции Варварой Грачёвой (111-я ракетка мира, Q).