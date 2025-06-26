Анастасия Захарова вышла в основную сетку Уимблдона-2025
Поделиться
94-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова квалифицировалась на Уимблдон-2025. В матче за выход на престижный турнир она обыграла чешскую теннисистку Терезу Валентову. Встреча завершилась со счётом 7:6, 2:6, 7:6.
Уимблдон — квалификация (ж). Финал
26 июня 2025, четверг. 15:10 МСК
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|7 10
|
|6
|6 7
Тереза Валентова
Т. Валентова
Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты. За время игры Анастасия Захарова сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать 7 из 11 брейк-пойнтов. Валентова сделала в игре пять эйсов, допустила шесть двойных ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 16.
Матчи основной сетки на Уимблдоне-2025 стартуют с 30 июня. Действующей чемпионкой соревнований в женском одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 июня 2025
-
19:06
-
18:58
-
18:54
-
18:47
-
18:44
-
18:36
-
18:34
-
18:08
-
17:56
-
17:53
-
17:48
-
17:35
-
17:29
-
17:12
-
16:55
-
16:11
-
15:31
-
15:30
-
15:21
-
15:10
-
14:58
-
14:50
-
14:47
-
14:43
-
14:18
-
13:30
-
13:18
-
13:16
-
13:09
-
13:00
-
11:38
-
11:07
-
11:00
-
10:58
-
10:41