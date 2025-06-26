Анастасия Захарова вышла в основную сетку Уимблдона-2025

94-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова квалифицировалась на Уимблдон-2025. В матче за выход на престижный турнир она обыграла чешскую теннисистку Терезу Валентову. Встреча завершилась со счётом 7:6, 2:6, 7:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты. За время игры Анастасия Захарова сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать 7 из 11 брейк-пойнтов. Валентова сделала в игре пять эйсов, допустила шесть двойных ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 16.

Матчи основной сетки на Уимблдоне-2025 стартуют с 30 июня. Действующей чемпионкой соревнований в женском одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова.