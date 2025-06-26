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Анастасия Захарова — Тереза Валентова, результат матча 26 июня 2025, счет 2:1, квалификация Уимблдон

Анастасия Захарова вышла в основную сетку Уимблдона-2025
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94-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова квалифицировалась на Уимблдон-2025. В матче за выход на престижный турнир она обыграла чешскую теннисистку Терезу Валентову. Встреча завершилась со счётом 7:6, 2:6, 7:6.

Уимблдон — квалификация (ж). Финал
26 июня 2025, четверг. 15:10 МСК
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 7 10
6 1 		6 6 7
         
Тереза Валентова
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова

Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты. За время игры Анастасия Захарова сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать 7 из 11 брейк-пойнтов. Валентова сделала в игре пять эйсов, допустила шесть двойных ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 16.

Матчи основной сетки на Уимблдоне-2025 стартуют с 30 июня. Действующей чемпионкой соревнований в женском одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова.

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