Фриц: чувствую себя очень уверенно на травяном покрытии

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, что испытывает приятные эмоции от игры на травяном покрытии.

«Думаю, что почти половину моих титулов в карьере я выиграл на траве. Многое говорит о том, насколько короткий сезон на данном покрытии. Я чувствую себя очень уверенно на траве. Осознаю, что могу хорошо подавать и принимать», — приводит слова Фрица пресс-служба ATP.

Сегодня, 26 июня, Фриц вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). В матче 1/8 финала он в трёх сетах обыграл 57-ю ракетку мира 18-летнего бразильца Жоао Фонсеку — 6:3, 6:7 (5:7), 7:5.