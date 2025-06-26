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Фриц: чувствую себя очень уверенно на травяном покрытии

Фриц: чувствую себя очень уверенно на травяном покрытии
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, что испытывает приятные эмоции от игры на травяном покрытии.

«Думаю, что почти половину моих титулов в карьере я выиграл на траве. Многое говорит о том, насколько короткий сезон на данном покрытии. Я чувствую себя очень уверенно на траве. Осознаю, что могу хорошо подавать и принимать», — приводит слова Фрица пресс-служба ATP.

Сегодня, 26 июня, Фриц вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). В матче 1/8 финала он в трёх сетах обыграл 57-ю ракетку мира 18-летнего бразильца Жоао Фонсеку — 6:3, 6:7 (5:7), 7:5.

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