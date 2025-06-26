Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бруксби после победы в Истбурне сказал Эвансу: «Хороший матч». Это разозлило британца

Бруксби после победы в Истбурне сказал Эвансу: «Хороший матч». Это разозлило британца
Аудио-версия:
Комментарии

149-я ракетка мира американский теннисист Дженсон Бруксби и 170-й номер мирового рейтинга британец Даниэль Эванс обменялись репликами после поединка в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). Это попало в трансляцию.

Бруксби (LL) в этом матче одержал победу над Эвансом (WC) со счётом 6:2, 6:3.

Истбурн (м). 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 15:10 МСК
Дженсон Бруксби
149
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Даниэль Эванс
170
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс

Фото: скриншот из трансляции

Бруксби: Хороший матч.
Эванс: (нахмурился) Что говоришь?
Бруксби: Хороший матч.
Эванс: (мотает головой) «Не для меня».

Эванс, по всей видимости, был недоволен словами Бруксби после матча. Перед тем как покинуть корт, Даниэль что-то высказывал Дженсону и судье (его слова плохо слышны в трансляции). На что американец, улыбаясь, сказал: «Я ничего такого не сделал, я ничего не сделал» и развёл руками.

Фото: скриншот из трансляции

Материалы по теме
Видео
Саккари и Путинцева вступили в эмоциональную перепалку после очного матча в Бад-Хомбурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android