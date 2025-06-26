Бруксби после победы в Истбурне сказал Эвансу: «Хороший матч». Это разозлило британца

149-я ракетка мира американский теннисист Дженсон Бруксби и 170-й номер мирового рейтинга британец Даниэль Эванс обменялись репликами после поединка в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). Это попало в трансляцию.
Бруксби (LL) в этом матче одержал победу над Эвансом (WC) со счётом 6:2, 6:3.
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Фото: скриншот из трансляции
Бруксби: Хороший матч.
Эванс: (нахмурился) Что говоришь?
Бруксби: Хороший матч.
Эванс: (мотает головой) «Не для меня».
Эванс, по всей видимости, был недоволен словами Бруксби после матча. Перед тем как покинуть корт, Даниэль что-то высказывал Дженсону и судье (его слова плохо слышны в трансляции). На что американец, улыбаясь, сказал: «Я ничего такого не сделал, я ничего не сделал» и развёл руками.
Фото: скриншот из трансляции
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