Бруксби после победы в Истбурне сказал Эвансу: «Хороший матч». Это разозлило британца

149-я ракетка мира американский теннисист Дженсон Бруксби и 170-й номер мирового рейтинга британец Даниэль Эванс обменялись репликами после поединка в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). Это попало в трансляцию.

Бруксби (LL) в этом матче одержал победу над Эвансом (WC) со счётом 6:2, 6:3.

Фото: скриншот из трансляции

Бруксби: Хороший матч.

Эванс: (нахмурился) Что говоришь?

Бруксби: Хороший матч.

Эванс: (мотает головой) «Не для меня».

Эванс, по всей видимости, был недоволен словами Бруксби после матча. Перед тем как покинуть корт, Даниэль что-то высказывал Дженсону и судье (его слова плохо слышны в трансляции). На что американец, улыбаясь, сказал: «Я ничего такого не сделал, я ничего не сделал» и развёл руками.

Фото: скриншот из трансляции