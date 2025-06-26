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«Это просто матч». Тренер Синнера — о тяжёлом поражении Янника в финале «Ролан Гаррос»

«Это просто матч». Тренер Синнера — о тяжёлом поражении Янника в финале «Ролан Гаррос»
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Симоне Ваньоцци, главный тренер трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, ответил, как на его подопечного повлияло тяжёлое поражение от испанца Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Матч завершился со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) в пользу Алькараса и стал самым продолжительным ( 5 часов 29 минут) в истории грунтового ТБШ.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Влияние на него поражения в финале «Ролан Гаррос»? Ну, разочарование неизбежно, но наше уважение к нему только возросло после того дня, потому что он великолепно боролся, и, в конце концов, мы просто говорим о теннисном матче. Если посмотреть на то, что сейчас происходит в мире, мы должны осознавать, что находимся в привилегированном положении», — приводит слова Ваньоцци La Gazzetta dello Sport.

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