«Это просто матч». Тренер Синнера — о тяжёлом поражении Янника в финале «Ролан Гаррос»

Симоне Ваньоцци, главный тренер трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, ответил, как на его подопечного повлияло тяжёлое поражение от испанца Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Матч завершился со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) в пользу Алькараса и стал самым продолжительным ( 5 часов 29 минут) в истории грунтового ТБШ.
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«Влияние на него поражения в финале «Ролан Гаррос»? Ну, разочарование неизбежно, но наше уважение к нему только возросло после того дня, потому что он великолепно боролся, и, в конце концов, мы просто говорим о теннисном матче. Если посмотреть на то, что сейчас происходит в мире, мы должны осознавать, что находимся в привилегированном положении», — приводит слова Ваньоцци La Gazzetta dello Sport.
- 26 июня 2025
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