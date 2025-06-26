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Стефанос Циципас рассказал о своих мыслях перед сном

Стефанос Циципас рассказал о своих мыслях перед сном
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своих мыслях в свободное от тенниса время. Он обратился к подписчикам с вопросом на своей странице в социальных сетях.

«Вы когда-нибудь лежали в постели, думая о том, что телефон нужно ставить на зарядку, а вас — нет?» — написал Циципас в своём блоге в социальных сетях.

Напомним, Стефанос Циципас впервые с августа 2018 года покинул топ-20 рейтинга ATP. Ранее стало известно о начале сотрудничества 20-й ракетки мира Циципаса с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем. Кроме того, в преддверии Уимблдона Циципас неожиданно выпустил мини-альбом, в который вошли три песни.

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