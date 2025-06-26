Давидович-Фокина в двух сетах обыграл Меншика в четвертьфинале турнира в Истбурне

28-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания).

В четвертьфинале Давидович-Фокина (6) со счётом 6:4, 7:5 обыграл 17-ю ракетку мира из Чехии Якуба Меншика (3).

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 46 минут. В её рамках Давидович-Фокина три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Меншика семь эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в финал турнира в Истбурне испанец сразится с победителем матча Тейлор Фриц (США, 1) — Маркос Гирон (США).