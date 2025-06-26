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Алехандро Давидович-Фокина – Якуб Меншик, результат матча 26 июня 2025, счет 2:0, четвертьфинал ATP 250 Истбурн

Давидович-Фокина в двух сетах обыграл Меншика в четвертьфинале турнира в Истбурне
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28-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания).

Истбурн (м). 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 17:00 МСК
Якуб Меншик
17
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Алехандро Давидович-Фокина
28
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

В четвертьфинале Давидович-Фокина (6) со счётом 6:4, 7:5 обыграл 17-ю ракетку мира из Чехии Якуба Меншика (3).

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 46 минут. В её рамках Давидович-Фокина три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Меншика семь эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в финал турнира в Истбурне испанец сразится с победителем матча Тейлор Фриц (США, 1) — Маркос Гирон (США).

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