Ига Швёнтек прокомментировала победу над Александровой в Бад-Хомбурге
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала выход в полуфинал турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В четвертьфинале она со счётом 6:4, 7:6 (7:5) обыграла 18-ю ракетку мира из России Екатерину Александрову.
Бад-Хомбург. 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 14:30 МСК
18
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
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8
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Сегодня большую часть матча было очень ветрено. Ключевое значение имела адаптация к подобным условиям. Мы старались делать то, что можем — в некоторых случаях играть острее, но при этом меньше рисковать», — сказала Швёнтек после матча.
Для Швёнтек это шестой полуфинал в сезоне-2025, при этом Ига не выиграла ни один из них.
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