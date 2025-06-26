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Ига Швёнтек прокомментировала победу над Александровой в Бад-Хомбурге

Ига Швёнтек прокомментировала победу над Александровой в Бад-Хомбурге
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала выход в полуфинал турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В четвертьфинале она со счётом 6:4, 7:6 (7:5) обыграла 18-ю ракетку мира из России Екатерину Александрову.

Бад-Хомбург. 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 14:30 МСК
Екатерина Александрова
18
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		7 7
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Сегодня большую часть матча было очень ветрено. Ключевое значение имела адаптация к подобным условиям. Мы старались делать то, что можем — в некоторых случаях играть острее, но при этом меньше рисковать», — сказала Швёнтек после матча.

Для Швёнтек это шестой полуфинал в сезоне-2025, при этом Ига не выиграла ни один из них.

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