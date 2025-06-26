Захарова стала единственной россиянкой, прошедшей квалификацию Уимблдона-2025
Поделиться
94-я ракетка мира Анастасия Захарова стала единственной представительницей России, которой удалось пройти отбор на Уимблдон-2025. Изначально в квалификации травяного турнира «Большого шлема» участвовали семь теннисисток из России.
Уимблдон — квалификация (ж). Финал
26 июня 2025, четверг. 15:10 МСК
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|7 10
|
|6
|6 7
Тереза Валентова
Т. Валентова
Сегодня, 26 июня, в матче за выход на престижный турнир Захарова в непростом матче обыграла чешскую теннисистку Терезу Валентову. Встреча завершилась со счётом 7:6, 2:6, 7:6. Отметим, что по ходу третьего сета Анастасия отыгралась со счёта 1:5.
Матчи основной сетки на Уимблдоне-2025 стартуют с 30 июня. Действующей чемпионкой соревнований в женском одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 июня 2025
-
20:58
-
20:52
-
20:42
-
20:27
-
20:24
-
19:56
-
19:54
-
19:45
-
19:06
-
18:58
-
18:54
-
18:47
-
18:44
-
18:36
-
18:34
-
18:08
-
17:56
-
17:53
-
17:48
-
17:35
-
17:29
-
17:12
-
16:55
-
16:11
-
15:31
-
15:30
-
15:21
-
15:10
-
14:58
-
14:50
-
14:47
-
14:43
-
14:18
-
13:30
-
13:18