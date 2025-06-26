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Захарова стала единственной россиянкой, прошедшей квалификацию Уимблдона-2025

Захарова стала единственной россиянкой, прошедшей квалификацию Уимблдона-2025
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94-я ракетка мира Анастасия Захарова стала единственной представительницей России, которой удалось пройти отбор на Уимблдон-2025. Изначально в квалификации травяного турнира «Большого шлема» участвовали семь теннисисток из России.

Уимблдон — квалификация (ж). Финал
26 июня 2025, четверг. 15:10 МСК
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 7 10
6 1 		6 6 7
         
Тереза Валентова
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова

Сегодня, 26 июня, в матче за выход на престижный турнир Захарова в непростом матче обыграла чешскую теннисистку Терезу Валентову. Встреча завершилась со счётом 7:6, 2:6, 7:6. Отметим, что по ходу третьего сета Анастасия отыгралась со счёта 1:5.

Матчи основной сетки на Уимблдоне-2025 стартуют с 30 июня. Действующей чемпионкой соревнований в женском одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова.

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