Захарова стала единственной россиянкой, прошедшей квалификацию Уимблдона-2025

94-я ракетка мира Анастасия Захарова стала единственной представительницей России, которой удалось пройти отбор на Уимблдон-2025. Изначально в квалификации травяного турнира «Большого шлема» участвовали семь теннисисток из России.

Сегодня, 26 июня, в матче за выход на престижный турнир Захарова в непростом матче обыграла чешскую теннисистку Терезу Валентову. Встреча завершилась со счётом 7:6, 2:6, 7:6. Отметим, что по ходу третьего сета Анастасия отыгралась со счёта 1:5.

Матчи основной сетки на Уимблдоне-2025 стартуют с 30 июня. Действующей чемпионкой соревнований в женском одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова.