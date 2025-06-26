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«Безумие, у людей нет чувства юмора». Фрица раскритиковали за слова о матче с Фонсекой

«Безумие, у людей нет чувства юмора». Фрица раскритиковали за слова о матче с Фонсекой
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц подвергся жёсткой критике в социальных сетях за то, что опубликовал свои мысли по поводу победы над 57-й ракеткой мира из Бразилии 18-летним Жоао Фонсекой во втором круге травяного турнира ATP-250 в Истбурне (Великобритания) (6:3, 6:7 (5:7), 7:5).

Истбурн (м). 2-й круг
26 июня 2025, четверг. 14:15 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 7
3 		7 7 5
         
Жоао Фонсека
57
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Комментирую до того, как посмотрю розыгрыши…

Ставлю на то, что 80% это хайлайты Фонсеки, может быть, я выиграл тут 1-2 очка. Обновление: я был прав», — написал Фриц в социальной сети, однако вскоре удалил свои слова, так как пользователи начали писать ему в ответ оскорбления и критику (в большинстве своём это были фанаты Фонсеки).

«Безумие, что у людей вообще нет чувства юмора и они воспринимают всё всерьёз. Это просто должно было быть весело, ну расслабьтесь, пожалуйста», — позднее Фриц ответил одной из бразильских болельщиц.

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