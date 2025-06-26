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Анастасия Павлюченкова — Камилла Рахимова, результат матча 26 июня 2025, счет 2:1, 1/4 финала WTA 250 Истбурн

Павлюченкова обыграла Рахимову в четвертьфинале турнира WTA-250 в Истбурне
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53-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В четвертьфинале она обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:0.

Истбурн (ж). 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 18:15 МСК
Анастасия Павлюченкова
53
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 0
         
Камилла Рахимова
87
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. За время игры Анастасия сделала девять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать пять из восьми брейк-пойнтов. Рахимова не подала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 12.

В полуфинале Павлюченкова сыграет с представительницей Австралии Майей Джойнт. Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина.

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