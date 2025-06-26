Павлюченкова обыграла Рахимову в четвертьфинале турнира WTA-250 в Истбурне

53-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В четвертьфинале она обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:0.
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Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. За время игры Анастасия сделала девять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать пять из восьми брейк-пойнтов. Рахимова не подала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 12.
В полуфинале Павлюченкова сыграет с представительницей Австралии Майей Джойнт. Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина.
- 26 июня 2025
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