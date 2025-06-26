«Не хотелось смотреть». Джокович впервые высказался об эпичном финале Алькараса и Синнера

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович впервые высказался об эпичном финале «Ролан Гаррос» — 2025, в котором испанец Карлос Алькарас со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) обыграл итальянца Янника Синнера. Их матч стал самым продолжительным (5 часов 29 минут) в истории грунтового ТБШ.

«Это другое покрытие, другой стиль игры, но то, что они показали в финале в Париже, было потрясающе.

Честно говоря, в этот день я был в своей стране. Моя жена хотела посмотреть финал, но мне не хотелось его смотреть. Во время первой половины матча мы вышли на улицу пообедать. Потом вернулись, и в итоге я его посмотрел. Невероятный, невероятный матч. Это большая заслуга обоих игроков. Это был один из тех исторических матчей, которые мы когда-либо увидим», — приводит слова Джоковича Daily Express, который ранее провёл с Алькарасом тренировку на Уимблдоне.