Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге, одолев Эмму Наварро

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В матче 1/4 финала Пегула (1) со счётом 6:4, 1:6, 6:3 обыграла 10-ю ракетку мира соотечественницу Эмму Наварро (5).

Встреча Пегулы с Наварро продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Джессика шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Эммы ни одного эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в финал турнира в Бад-Хомбурге Пегула сразится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия, 3) — Линда Носкова (Чехия).