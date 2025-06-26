Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге, одолев Эмму Наварро
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).
Бад-Хомбург. 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 18:20 МСК
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|3
10
Эмма Наварро
Э. Наварро
В матче 1/4 финала Пегула (1) со счётом 6:4, 1:6, 6:3 обыграла 10-ю ракетку мира соотечественницу Эмму Наварро (5).
Встреча Пегулы с Наварро продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Джессика шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Эммы ни одного эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
За выход в финал турнира в Бад-Хомбурге Пегула сразится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия, 3) — Линда Носкова (Чехия).
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