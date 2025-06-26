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Джессика Пегула – Эмма Наварро, результат матча 26 июня 2025, счет 2:1, четвертьфинал WTA 500 Бад Хомбург

Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге, одолев Эмму Наварро
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

Бад-Хомбург. 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 18:20 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 3
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

В матче 1/4 финала Пегула (1) со счётом 6:4, 1:6, 6:3 обыграла 10-ю ракетку мира соотечественницу Эмму Наварро (5).

Встреча Пегулы с Наварро продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Джессика шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Эммы ни одного эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в финал турнира в Бад-Хомбурге Пегула сразится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия, 3) — Линда Носкова (Чехия).

Сетка турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге (2025)
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