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«Будто мы одна большая семья». Швёнтек — об атмосфере турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

«Будто мы одна большая семья». Швёнтек — об атмосфере турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оценила атмосферу на турнире категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Сегодня, 26 июня, в четвертьфинале она со счётом 6:4, 7:6 (7:5) обыграла 18-ю ракетку мира из России Екатерину Александрову.

«Я так обожаю подобные небольшие турниры. Такое ощущение, что мы одна большая семья, которая просто наслаждается теннисом. Я бы играла так каждую неделю, если бы могла. Здесь нет суеты и всего остального», — приводит слова Швёнтек пресс-служба WTA.

Для Швёнтек это шестой полуфинал в сезоне-2025, при этом Ига не выиграла ни один из них.

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