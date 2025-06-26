Анастасия Павлюченкова вышла в первый полуфинал в сезоне-2025
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53-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в текущем сезоне вышла в полуфинал турнира категории WTA.
Истбурн (ж). 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 18:15 МСК
53
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
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|3
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|2
|6
|
|6
|0
87
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Сегодня, 26 июня, 33-летняя Павлюченкова в трёх сетах обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:0.
В полуфинале Павлюченкова сыграет с представительницей Австралии Майей Джойнт. Турнир WTA-250 в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина, которая в прошлом сезоне представляла Россию.
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