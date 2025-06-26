Анастасия Павлюченкова вышла в первый полуфинал в сезоне-2025

53-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в текущем сезоне вышла в полуфинал турнира категории WTA.

Сегодня, 26 июня, 33-летняя Павлюченкова в трёх сетах обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:0.

В полуфинале Павлюченкова сыграет с представительницей Австралии Майей Джойнт. Турнир WTA-250 в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина, которая в прошлом сезоне представляла Россию.