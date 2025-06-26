Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Павлюченкова вышла в первый полуфинал в сезоне-2025

Анастасия Павлюченкова вышла в первый полуфинал в сезоне-2025
Комментарии

53-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в текущем сезоне вышла в полуфинал турнира категории WTA.

Истбурн (ж). 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 18:15 МСК
Анастасия Павлюченкова
53
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 0
         
Камилла Рахимова
87
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Сегодня, 26 июня, 33-летняя Павлюченкова в трёх сетах обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:0.

В полуфинале Павлюченкова сыграет с представительницей Австралии Майей Джойнт. Турнир WTA-250 в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина, которая в прошлом сезоне представляла Россию.

Материалы по теме
Захарова чудом прорвалась на Уимблдон! В финале отбора она спаслась с 1:5 в третьем сете
Захарова чудом прорвалась на Уимблдон! В финале отбора она спаслась с 1:5 в третьем сете
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android