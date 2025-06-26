Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас стал амбассадором питьевой воды Evian. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Амбассадорами Evian также являются чемпионка US Open — 2021, 38-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова, трёхкратный чемпион мэйджоров, бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка и американец Фрэнсис Тиафо.

Алькарас готовится к защите титула на Уимблдоне. Испанец уже прибыл в Великобританию и успел провести несколько тренировок.