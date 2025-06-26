Давидович-Фокина поделился эмоциями после выхода в полуфинал турнира ATP-250 в Истбурне

28-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал выход в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). В четвертьфинале Давидович-Фокина со счётом 6:4, 7:5 обыграл 17-ю ракетку мира из Чехии Якуба Меншика.

«Сегодня был непростой день. Было ветрено, мы старались изо всех сил. По итогу я доволен тем, как сложился матч. Мне нужно восстановиться. За время матча я несколько раз успел поскользнуться и упасть. Мои мышцы немного устали после матча», — приводит слова испанца пресс-служба ATP.

Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.