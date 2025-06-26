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Давидович-Фокина поделился эмоциями после выхода в полуфинал турнира ATP-250 в Истбурне

Давидович-Фокина поделился эмоциями после выхода в полуфинал турнира ATP-250 в Истбурне
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28-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал выход в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). В четвертьфинале Давидович-Фокина со счётом 6:4, 7:5 обыграл 17-ю ракетку мира из Чехии Якуба Меншика.

Истбурн (м). 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 17:00 МСК
Якуб Меншик
17
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Алехандро Давидович-Фокина
28
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«Сегодня был непростой день. Было ветрено, мы старались изо всех сил. По итогу я доволен тем, как сложился матч. Мне нужно восстановиться. За время матча я несколько раз успел поскользнуться и упасть. Мои мышцы немного устали после матча», — приводит слова испанца пресс-служба ATP.

Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.

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