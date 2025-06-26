Тейлор Фриц пробился в полуфинал турнира в Истбурне, с трудом обыграв Гирона

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания).
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В матче 1/4 финала Фриц (1) со счётом 7:5, 4:6, 7:5 обыграл 46-ю ракетку мира соотечественника Маркоса Гирона.
Встреча Фрица с Гироном продлилась 2 часа и 26 минут. В её рамках Тейлор 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Маркоса три эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Отметим, что на сегодняшний день для Фрица выпало и завершение матча второго круга с бразильцем Жоао Фонсекой. Их поединок был прерван ранее из-за наступления темноты после двух сыгранных сетов.
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За выход в финал турнира в Истбурне Фриц сразится с 28-й ракеткой мира из Испании Алехандро Давидович-Фокиной (6).
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