Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц – Маркос Гирон, результат матча 26 июня 2025, счет 2:1, четвертьфинал ATP 250 Истбурн

Тейлор Фриц пробился в полуфинал турнира в Истбурне, с трудом обыграв Гирона
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания).

Истбурн (м). 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 19:05 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 7
5 		6 5
         
Маркос Гирон
46
США
Маркос Гирон
М. Гирон

В матче 1/4 финала Фриц (1) со счётом 7:5, 4:6, 7:5 обыграл 46-ю ракетку мира соотечественника Маркоса Гирона.

Встреча Фрица с Гироном продлилась 2 часа и 26 минут. В её рамках Тейлор 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Маркоса три эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Отметим, что на сегодняшний день для Фрица выпало и завершение матча второго круга с бразильцем Жоао Фонсекой. Их поединок был прерван ранее из-за наступления темноты после двух сыгранных сетов.

Истбурн (м). 2-й круг
26 июня 2025, четверг. 14:15 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 7
3 		7 7 5
         
Жоао Фонсека
57
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

За выход в финал турнира в Истбурне Фриц сразится с 28-й ракеткой мира из Испании Алехандро Давидович-Фокиной (6).

Материалы по теме
Пять россиянок — в четвертьфиналах травяных турниров! А Мирре Андреевой удался камбэк
Пять россиянок — в четвертьфиналах травяных турниров! А Мирре Андреевой удался камбэк
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android